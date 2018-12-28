خرج المئات من المصلين اليوم الجمعة عقب الصلاة لتضيق بهم الشوراع جددوا مطالبهم برحيل النظام بينما قاطع مصلو مسجد السيد علي الميرغني ببحري التظاهرات.
وأكد أحد المصلين أن الجمعة مرت عادية ولم نشهد أي حراك ولم يخرج أحد، حيث يعتبر مسجد السيد علي الميرغني نقطة مهمة للاتحادي الأصل وطائفة الختمية المشاركين في الحكومة.
وجاب مصلو مسجد السيد عبدالرحمن المهدي شوارع منطقة ود نوباوي منددين بالنظام داعين لاسقاطه والتعجيل برحيله وسط مطاردة قوات الشرطة لهم داخل الأزقة وشوراع المنطقة.
وتم اعتقال عدد من المتظاهرين وقد خرجت تظاهرات في اماكن متفرقة من الخرطوم اليوم ومازال الأمر سجال بين المتظاهرين والقوات النظامية.
اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات السودان اليوم الجمعة .. خروج مساجد الخرطوم ومسجد الميرغني يقاطع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار السودان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.