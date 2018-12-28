احتجاجات السودان اليوم الجمعة .. خروج مساجد الخرطوم ومسجد الميرغني يقاطع

خرج المئات من المصلين اليوم الجمعة عقب الصلاة لتضيق بهم الشوراع جددوا مطالبهم برحيل النظام بينما قاطع مصلو مسجد السيد علي الميرغني ببحري التظاهرات.

وأكد أحد المصلين أن الجمعة مرت عادية ولم نشهد أي حراك ولم يخرج أحد، حيث يعتبر مسجد السيد علي الميرغني نقطة مهمة للاتحادي الأصل وطائفة الختمية المشاركين في الحكومة.

وجاب مصلو مسجد السيد عبدالرحمن المهدي شوارع منطقة ود نوباوي منددين بالنظام داعين لاسقاطه والتعجيل برحيله وسط مطاردة قوات الشرطة لهم داخل الأزقة وشوراع المنطقة.

وتم اعتقال عدد من المتظاهرين وقد خرجت تظاهرات في اماكن متفرقة من الخرطوم اليوم ومازال الأمر سجال بين المتظاهرين والقوات النظامية.

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