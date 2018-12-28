مظاهرات السودان : نقل سياسييَن بارزين من سجن الأبيض بسبب الاحتجاجات

وكالات / كشفت مصادر مطلعة أن الأجهزة المختصة في ولاية شمال كردفان، رحلت اثنين من أبرز السياسيين إلى سجون خارج الولاية، بعد اتهامهات طالتهما بتحريك المظاهرات في الولاية، حسبما نقلت (باج نيوز).
ونُقل فجر اليوم الجمعة رئيس حزب المؤتمر السوداني بشمال كرفان حاتم ميرغني عبد الرحمن، إلى سجن شالا بولاية شمال دارفور، وكذلك رئيس الحزب الشيوعي في الأبيض عثمان حسن صالح، الذي نُقِل إلى سجن بورتسودان.
وتم إلقاء القبض على عبد الرحمن وصالح من منزليهما وحوكما بقانون الطوارئ، ستة أشهر، وذلك خلال يومين فقط من اندلاع المظاهرات.
وانطلقت احتجاجات واسعة في كثير من المدن السودانية، بينها الأبيض، بسبب ضيق الأوضاع الاقتصادية وانعدام الخبز والوقود، ارتفعت سقف مطالبها إلى “رحيل النظام”.
واعتقلت السلطات الأمنية عدد من السياسيين في الخرطوم والولايات بتهمة تأجيج الحراك الشعبي.
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