احتجاجات جمعة الغضب تبدا من الخرطوم ومدن مختلفة من البلاد

إنطلقت تظاهرات في عدد من مساجد العاصمة السودانية الخرطوم نهار اليوم الجمعة وذلك للمطالبة برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

وأظهرت إفادات تابعتها الشبكة الاعلامية وصور بثها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي إندلاع التظاهرات من مسجد حي كافوري الذي يقيم فيه الرئيس السوداني. وخرجت المظاهرات من مساجد بمناطق الجريف غرب والصحافة وامتداد ناصر والكلاكلة وشارع الستين وودنوباوي وشمبات والحتانة وبيت المال. وفي المقابل حشدت السلطات قوات عسكرية ضخمة حولت معظم أجزاء العاصمة الخرطوم إلى ثكنات عسكرية. وفي سياق متصل، نظم محتجون مظاهرات في مدن بورتسودان و خشم القربة (شرق السودان) والقطينة (وسط السودان) والدندر

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