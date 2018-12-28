اعتقال 13 من قيادات المعارضة السودانية بالتزامن مع دعوات الاحتجاجات عقب صلاة الجمعة

الاناضول / كشف تحالف ” الإجماع الوطني”، اليوم الجمعة، عن اعتقال 13من قيادته، بالتزامن مع دعوات التظاهر عقب صلاة الجمعة .

وقال بيان صادر عن التحالف، استباقا للاعلان عن توحيد قوى المعارضة في جبهة عريضة لإسقاط النظام وتنظيم تظاهرات في الأحياء والميادين، قامت الأجهزة الأمنية باعتقال 13 من قيادات المعارضة.

وشدد البيان على ان الاعتقال لن يوقف الجهود المبذولة لوحدة المعارضة والمد الجماهيري.

وتحالف الإجماع يضم أحزاب معارضة منها حزبي “الشيوعي” و”البعث”.

وفي الاثناء تزايدت الدعوات الخروج في تظاهرة عقب صلاة الجمعة فيما سميت “جمعة الوفاء للشهداء.

والخميس، أعلنت الحكومة، أن عدد قتلى الاحتجاجات في البلاد 19، بالإضافة إلى إصابة 187من القوات النظامية، و219 مدنيا.

فيما قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الماضي، أن عدد القتلى وصل 37.

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