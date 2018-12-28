تجدد التظاهرات في الخرطوم (فيديو)

اندلعت المظاهرات مجددًا في حي الرياض بالخرطوم، احتجاجًا وتنديدًا بسوء الاحوال الاقتصادية وتندي قسمة العملة حسبما أعلن المحتجون.
يذكر أن مختلف ولايات ومدن السودان شهدت تظاهرات استمرت منذ عدة أيام، وتجددت الدعوات اليوم للخروج في مظاهرات بعد صلاة الجمعة تحت عنوان "جمعة الشهداء"
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