سفير السودان في استراليا: ينزل علم بلاده ويختفي من أمام المتظاهرين

شارك السودانيون في المهجر بالتظاهرات الشعبية التي تشهدها البلاد، وخرجوا في مظاهرات قصدت السفارات السودانية، لإعلان تضامنهم مع الحراك الشعبي.

وقد حاصر كثير من السودانيين في استراليا سفارة السودان في كانبرا، وظلو يرددون الشعارات التي رفعها المتظاهرون في البلاد طوال 6 أيام.

وذكر شهود عيان أن كثيرين أتوا من مدن بعيدة للمشاركة، ولفتوا إلى أن سفير النظام أنزل العلم من السارية في سابقة مُهينة للسيادة الوطنية، وغطى لافتة السفارة، واختفى ولم يواجه المتظاهرين.

وكان رواد في التواصل الاجتماعي قد تناقلوا خبر انضمام السفير السوداني في استراليا للاحتجاجات في بادرة وصفوها بالشجاعة.

ونفت سيدة مقيمة في سيدني أن يكون السفير قد انضم إلى المتظاهرين، وقالت إن السفارة كانت أبوابها ونوافذها مغلقة تماماً، ولم يكن هناك غير عدد من رجال الشرطة الأسترالية لحماية مبنى السفارة.