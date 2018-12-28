انطلاق التظاهرات في "شمبات " بالعاصمة السودانية الخرطوم

اندلعت التظاهرات اليوم عقب صلاةالجمعة في مدينةشمبات التابعة للعاصمة السودانية الغرطوم .
وتدخل تظاهرات السودان اليوم الجمعة، يومها العاشر وسط توقعات بخروج محتجين عصرا احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.
وعلى الصعيد السياسي، أعلن رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل فض شراكة حزبه مع حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في السودان، وانسحابه من الحكومة السودانية.
وأشار الفاضل وفق ما نشره موقع "سودانيل" السوداني، إلى أنه بتلك الطريقة، سيستقيل ممثل الحزب الوحيد في الحكومة السودانية، دعما للانتفاضة الشعبية.
يذكر أن احتجاجات السودان انطلقت في 19 كانون أول وطالت 13 ولاية تنديداً بالوضع المعيشي والاقتصادي وارتفاع أسعار الخبز والوقود.
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