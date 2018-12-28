تظاهرات عنيفة في أم درمان والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع

تجددت التطاهرات اليوم الجمعة عقب صلاة الجمعة في أم درمان، ودنوياوي وتنتقل الى الأحياء المجاورة واشتبك المتظاهرين في مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة والتي استخدمت الغاز المسيل للدموع في محاولة منها لتفريق المحتجين.

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