مشاهدة مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم 28-12-2018 في الدوري المصري

يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة قوية ضد بتروجيت مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم في الدوري والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت على ملعب بتروجيت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى نادي الزمالك لحصد الثلاث نقاط وتأمين مركزه في جدول ترتيب فرق الدوري أما بتروجيت سيكون أمام اختبار صعب نظرا لقوة الأبيض ونجومه.

وستكون مباراة الزمالك مع بتروجيت في بطولة الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت وأيضا فضائية النيل للرياضة.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 35 نقطة بعد خوض 14 مباراة والفوز في 11 والتعادل 2 وخسر مباراة واحدة.

يتواجد فريق بتروجيت في المركز السابع عشر في جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 11 نقطة بعد خوض 17 مباراة في المنافسات.