عاجل.. الحكومة تعتقل 9 قادة معارضين قبل تظاهرات الجمعة

قالت لجنة من منظمات المجتمع المدني، في بيان إن "السلطات السودانية ألقت القبض على تسعة على الأقل من قادة المعارضة والناشطين قبيل احتجاجات جديدة مناهضة للحكومة كانت متوقعة بعد صلاة، اليوم الجمعة"، ونفى رئيس المكتب الإعلامي لجهاز الأمن القومي والمخابرات علمه بهذه الاعتقالات.

وقال بيان اللجنة التي تضم منظمات مهنية تشارك في الاحتجاجات، إن "السلطات داهمت اجتماعاً لزعماء المعارضة في الخرطوم وألقت القبض عليهم".

وأضاف أنهم اعتقلوا تسعة من بينهم صديق يوسف الزعيم البارز في الحزب الشيوعي السوداني، وكذلك قياديين من حزب البعث والحزب الناصري.

ويشهد السودان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكثر من أسبوع خرجت ضد ارتفاع الأسعار ونقص السلع الأساسية وأزمة السيولة، حيث كشفت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن 19 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات منهم جنديان.