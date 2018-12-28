أخبار الصحف السياسية السودانية - الجمعة 28 ديسمبر 2018م

صحيفة أخبار اليوم:

الحكومة : مقتل «19» وإصابة «406» شخصا بينهم نظاميين في التظاهرات الأخيرة.

المكتب القيادي للوطني برئاسة البشير يقف على حجم الخسائر ويعزى الأسر التي فقدت ذويها.

الإمارات تفاجئ العالم بإعادة علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا.

رئيس الجمهورية : ماضون لبناء قوات مسلحة قوية تحافظ على أمن الوطن .

إقتراح بزيادة سعر البنزين وزيادة ضرائب التبغ والمياه الغازية.

صحيفة الوطن:

الحكومة: "19" قتيلاً وإصابة "406" خلال الإحتجاجات

استقالة وزير الصحة بالشمالية ومبارك الفاضل يعلن إنسحاب حزبه

السجن "10" أعوام لمخالفي بنود الموازنة بالخرطوم

مصر تبدي استعدادها لدعم السودان لتجاوز الأزمة

تعديلات وزارية واسعة في السعودية تضم حقائب الخارجية و الحرس الوطني والإعلام

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