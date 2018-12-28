المعارضة السودانية تتفق على قيادة الاحتجاجات ضد البشير

إتفقت فصائل المعارضة السودانية، على تكوين تنسيقية مشتركة لمواصلة الانتفاضة الشعبية حتى اسقاط حكومة البشير وتصفية نظام الحزب الواحد.
وقالت في بيان، أمس الخميس، " توصلنا الى رؤية مشتركة للدفع باستمرار المواكب الاحتجاجية والتظاهرات في العاصمة والولايات".
وأكدت المعارضة السودانية، تمسكها وحرصها على سلمية المواكب، والتصدي لمحاولات النظام لتشويه الانتفاضة، باختراقه المتظاهرين وعمله على تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
واشارت الى أنها ستتصدى بقوة لمؤامرات النظام وحلفائه بالداخل والخارج لعرقلة وصول الانتفاضة الى غاياتها.
وأعلنت اعتمادها المواثيق المبرمة سابقا بين احزاب المعارضة في وثيقتي بالبديل الديمقراطي نداء الخلاص الوطني.
وضم الاجتماع،تحالف قوي الإجماع الوطني، نداء السودان، تيار الانتفاضة، تجمع المهنيين السودانيين، الحزب الجمهوري، تيار الوسط للتغيير، التجمع الاتحادي المعارض.
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