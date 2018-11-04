حكومة السودان توافق على توسط سالفا كير بينها وبين المتمردين

أعلنت الحكومة السودانية موافقتها على قيام رئيس دولة ​جنوب السودان​ سالفا كير بدور الوسيط بينها وبين متمردين يقاتلون في منطقتي جنوب ​كردفان​ و​النيل الأزرق​ السودانيتين المتاخمتين لدولة جنوب السودان وذلك للدفع بعملية السلام. وقد انهى مساعد الرئيس السوداني كبير مفاوضي ​الخرطوم​ فيصل حسن ابراهيم زيارة خاطفة الى جوبا عاصمة جنوب السودان حيث التقى الرئيس سالفا كير.

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