نائب الرئيس السودانى يؤكد حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات مع إثيوبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 28 أكتوبر 2018 05:46 مساءً - أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، حرص بلاده على العمل على الارتقاء بالعلاقات المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات .

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم، بسفير إثيوبيا لدى السودان، شيفراو جارسو.

وقال السفير الإثيوبي، فى تصريح صحفي، إنه تم خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة وترقيتها بين البلدين، من خلال تنشيط عمل اللجنة الوزارية المشتركة العليا التى بدأت عملها منذ عامين، والتي من المنتظر أن تعقد اجتماعها المقبل بالخرطوم .

وأشار السفير الإثيوبي إلى المستوى الاستراتيجي الذي بلغته علاقة البلدين، وقال إن هذه العلاقات تكتسب قوتها ليس من التشابه والروابط العميقه التي تجمع بين شعبى البلدين، وإنما تسندها الموارد المشتركه والتبادل التجاري المتطور عبر الحدود فضلا عن التكامل المائي .

وأكد سفير اثيوبيا لدى السودان على العمل المشترك لتقوية العلاقه بين البلدين عبر عدد من المشاريع الاقتصادية ومشروعات الربط من خلال السكة الحديد وتكامل الموارد حتى تشكل علاقة البلدين نموذجا للعلاقة بين دول شرق أفريقيا.