وزيرا العمل بمصر والسودان يؤكدان: المجال مفتوح بين البلدين للتعاون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، نظيره السوداني بحر إدريس وزير العمل والإصلاح الإداري السوداني ، علي هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة المصرية- السودانية المنعقدة حاليا بالعاصمة الخرطوم.

ورحب الوزير السوداني بـ"سعفان"، فى بلده الثانى، مؤكدًا عمق العلاقات التى تجمع البلدين فى عدد من المسارات الحضارية والتنموية.

ومن جانبه أشاد "سعفان" بالعلاقات الوطيدة بين أبناء وادي النيل، مؤكدا علي تذليل أي معوقات في سبيل تعزيز اطر التعاون والمضي قدما للتنسيق، مشيرا إلي أن هناك تفاهما وتبادلا للخبرات والقدرات بين القاهرة والخرطوم، مؤكدا أن طموح الشعبين المصرى والسودانى كبير وتعمل قيادة البلدين على تحقيق تلك الآمال.

وبحث الوزيران، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كل مجالات عمل الوزارتين، من خلال ما سيتم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري، فضلا عن بعض الموضوعات التي تخص تنقل العمالة بين البلدين،

وأكد سعفان أن مصر هى موطنا للسوداني يتمتع فيه بكافة الحقوق التي يتمتع بها المصريون ، وأنه لابد من العمل على توفير فرص عمل من خلال التعاون بين الوزارتين لحماية ورعاية للعمالة بكلا البلدين.

ومن جانبه أكد وزير العمل السوداني ، أن المجال مفتوح بين البلدين في اطار اتفاقية الحريات الأربعة وأنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لبذل المزيد من الجهد لبحث كافة المستجدات، مشددا علي أننا ماضون في العمل سويا في اطار رسمي مدعوما بالتواصل والتنسيق المباشر.

وأكد وزير العمل السوداني الاستمرار والمضي قدما في تعزيز اطر التعاون والعمل على تذليل أية معوقات ، مشددا علي أن العمل سيسير في مساره نحو التطوير .