رئيس وزراء السودان: لا خطط حاليا لرفع الدعم الحكومي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس وزراء السودان معتز موسى

قال رئيس وزراء السودان معتز موسى اليوم الاثنين إنه لا خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبا.

وقال موسى أمام البرلمان، بعدما خفضت الحكومة سعر صرف الجنيه بموجب آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميا "لا يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية".

وأضاف أن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار.