محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي
أغلق مطار الخرطوم الدولي اليوم الأربعاء بشكل مؤقت صباح اليوم، بعد اصطدام طائرتين عسكريتين، بحسب سلطة الطيران المدنية السودانية.
وقال المتحدث باسم السلطة، عبدالحافظ عبدالرحيم، إن سلطات المطار علقت حركة الطيران لعدة ساعات لإتخاذ إجراءات السلامة بالرغم من أن حادث التصادم وقع داخل القاعدة الجوية شمالي مطار الخرطوم.
وقال عبد الرحيم لموقع "سودان تربيون" إن إجراء تعليق الملاحة بالمطار "إعلان عالمي" الهدف منه "احترازي" كإجراءات سلامة متبعة.
واصطدمت طائرة من طراز انتينوف "AN30" بأخرى "AN32"، على المدرج لحظة هبوطهما. ولم يشر المسئولون إلى أن إصابات.
ونشر الموقع السوداني مقطع "فيديو" يبدو أنه من كاميرا مراقبة، لطائرة تدريب تهبط وقبل أن تخرج من مدرج الهبوط تلحق بها طائرة تدريب أخرى من ذات الحجم لتصطدم بها من الخلف.
يذكر أن الجيش السوداني، أعلن في سبتمبر، مقتل إثنين من طياريه في حادث تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز (K8) بعد اقلاعها من قاعدة "وادي سيدنا" شمالي الخرطوم.
وبعدها بأيام تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي البلاد، إثر عطل فني في المحركات، وأصيب 15 من الذين كانوا على متنها إصابات متفاوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثالث حادثة في شهرين.. اصطدام طائرتين عسكريتين في السودان (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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