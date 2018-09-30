السودان: المجتمع الدولى أقر بأن عهدا جديدا يبدأ الآن فى دارفور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 30 شتنبر 2018 11:30 مساءً - أكد وكيل وزارة الخارجية السودانى السفير عبد الغنى النعيم، إقرار المجتمع الدولى بأن عهدا يبدأ الآن فى دارفور ، بما يبشر باستدامة السلام وبمزيد من أعمال الإعمار والتنمية.

وقال النعيم ، فى تصريح صحفى ، إن هذا الإقرار يرجع إلى النشاط المكثف الذى قام به وفد السودان المشارك فى أعمال الاجتماع الـ 26 للآلية الثلاثية لخروج يوناميد ، الذى عقد على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك بشأن الأوضاع فى دارفور.

يذكر أن النعيم ترأس وفد السودان فى الاجتماع الذى شارك فيه رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقى السفير إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيير لاكروا.