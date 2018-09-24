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© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
وأضاف موسى: "نحن منخرطون في عمل إيجابي ونأخذ النصيحة من أية جهة وسنعمل بأقصى جهدنا لمعالجة الأمور ولا نريد إسكات أي شخص".
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانيا على الموقف الصحي في الولاية والاطلاع على جهد الولاية في هذا الشأن ومعالجة مناطق الهشاشة وتقديم ما يطلب من دعم.
وما زال مئات السودانيين، ينشرون يوميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، حجم المصابين بالمرض، الذي يحمل اسم "حمى الكنكشة"، منتقدين في نفس الوقت تقصير الحكومة تجاه معالجة وقف تفشي أمراض الحمى.
وتنقل الوسائط الاجتماعية عشرات الصور لمواطني المدينة وهم مصابون بالمرض في المنازل والمستشفيات.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ في السودان... "حمى الكنكشة" تهدد السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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