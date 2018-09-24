الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اجتماع طارئ في السودان... "حمى الكنكشة" تهدد السودانيين

0 نشر
0 0

  • 1/2
  • 2/2

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

الخرطوم — سبوتنيك. وحسب شبكة "الشروق" الإخبارية السودانية، قال موسى أثناء اجتماعه بحكومة ولاية كسلا، اليوم الاثنين، إن إمكانات حكومة السودان تحت طلب حكومة ولاية كسلا حتى تنجلي أزمة الحمى التي اجتاحتها.

وأضاف موسى: "نحن منخرطون في عمل إيجابي ونأخذ النصيحة من أية جهة وسنعمل بأقصى جهدنا لمعالجة الأمور ولا نريد إسكات أي شخص".
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الوقوف ميدانيا على الموقف الصحي في الولاية والاطلاع على جهد الولاية في هذا الشأن ومعالجة مناطق الهشاشة وتقديم ما يطلب من دعم.
وما زال مئات السودانيين، ينشرون يوميا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خاصة، حجم المصابين بالمرض، الذي يحمل اسم "حمى الكنكشة"، منتقدين في نفس الوقت تقصير الحكومة تجاه معالجة وقف تفشي أمراض الحمى.

وتنقل الوسائط الاجتماعية عشرات الصور لمواطني المدينة وهم مصابون بالمرض في المنازل والمستشفيات.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة رئيس الوزراء معتز موسى إلى ولاية كسلا، اليوم الاثنين، تعد طارئة بسبب انتشار مرض "حمى الكنكشة"، الذي يحمل اسم علمي هو " شيكونغونيا"، في حين ينفي حاكم ولاية كسلا، آدم جماع، حجم انتشار المرض كما تنشره وسائل التواصل الاجتماعية، مؤكدا أن حكومة ولايته مسيطرة على الأوضاع الصحية.
وتشير التقارير الرسمية لوزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بمرض "الكنكشة" يزيد عن 6 آلاف شخص بينما لم تحصل حالة أي وفاة، وتضيف التقارير بأن مرض "حمى الكنكشة" ينقله بعوض يسمى "الزاعجة المصرية" ، وهو ذات البعوض الذي ينقل "حمى الضنك".    

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع طارئ في السودان... "حمى الكنكشة" تهدد السودانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى