قائمة نارية للنادي المصري لمواجهة طلائع الجيش

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن اختيار 23 لاعبا في قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل، على استاد الجيش بالسويس، في الجولة 24 من مسابقة الدوري العام. وجاءت القائمة كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود محمود السيد الحارس الناشئ محمد شحاتة. الدفاع: أحمد شوشة واسلام أبو سليمة والفلسطيني محمد صالح ومحمود حمد وكريم العراقي ومحمد شطة ومصطفى سلامة طيارة. الوسط: عمرو موسى وفريد شوقي وعبد الله بيكا وايزي ايميكا وسعيد سينبوري واسلام عيسى واسلام عطية وحسين رجب. الهجوم: أحمد ياسر ومحمد جابر وايزيكال باسي وأوستين اموتو ومحمود وادي.

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