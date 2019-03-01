أعلنت سلطات العاصمة الإسبانية مدريد أنها تشرف حالياً على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الأمنية الخاصة بعملية تأمين مباراة “كلاسيكو” الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة والتي تقام غداً السبت، وذلك بمشاركة 160 عنصراً من عناصر الأمن.
وكشفت السلطات أن ما يقرب من 250 ضابطاً من الشرطة الوطنية وأجهزة أخرى سيتولون عملية حفظ الأمن في المناطق المحيطة بملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، الذي سيستضيف اللقاء.
ويشارك في هذه العملية، بالإضافة إلى قوات الشرطة الوطنية، 90 عنصراً من الشرطة البلدية و60 عنصراً من الصليب الأحمر، بالإضافة إلى 1200 فرد أمن تابعين لريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسبانية تستعد لـ”الكلاسيكو” بترتيبات أمنية ضخمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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