بث مباشر لمباراة الهلال السعودي أمام الفيصلي

تقدم بوابة الوفد بثا مباشرا لمباراة الهلال نظيره الفيصلي، اليوم الجمعة، في الخامسة وخمسة وثلاثين دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد جامعة الملك سعود في مواجهة مثيرة ضمن مباريات الجولة 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
يدخل فريق الهلال المباراة بقيادة زوران ماميتش بهدف تحقيق النقاط الثلاث مستغلا عاملي الأرضوالجمهور لتوسيع الفارق مع النصر في صدارة جدول الترتيب بعد فوز الأخير مساء أمس علي الشباب.
ويعتمد المدير الفني للهلال على كتيبة من النجوم في كل المراكز بداية من الحارس علي الحبس وقلب الدفاع الإسباني بوتيا وكارلوس ادواردو وكارييو محمد كنو
على الجانب الآخر، يأمل الفيصلي في العودة بنتيجة إيجابية والخروج متعادلا علي اقل تقدير خاصة أن الفريق قد ضمن مكانه في المنطقة الدافئة بعيدا عن صراع المقدمة، وبعيدا عن شبح الهبوط للدرجة الثانية.
شاهد المباراة..
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