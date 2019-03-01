اونلاين | يلا شوت – YouTube مباشر مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر| كورة اون لاين | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة جول

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يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة ضيفه فريق الفيصلي في مساء اليوم الجمعة الموافق 1 مارس 2019 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثاني والعشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والفيصلي تحديداً في تمام الساعة 18:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة 19:35 مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

وسوف تكون مباراة الهلال والفيصلي منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الفيصلي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / محمد كنو / أندري كاريو / كارلوس إدواردو / سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز.

المدير الفني: الكرواتي زوران ماميتش.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن تشكيل فريق الفيصلي المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الهلال:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة.

خط الدفاع: يزيد البكر / أنتي بوليتش / إيغور روسي / حمدان الشمراني.

خط الوسط: كاليم هايلاند / فهد الأنصاري / سلطان مداش / روجيرينيو.

خط الهجوم: دييغو كالديرون / بيريرا جونيور.

المدير الفني: البرازيلي بريكليس تشاموُسكا.