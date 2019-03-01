اونلاين | مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر بتاريخ 01-03-2019 الدوري السعودي

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اون لاين اليوم 01-03-2019 الأسطورة الدوري السعودي يستضيف مساء يوم الجمعة نادي الهلال نظيرة الفيصلي في قمة الجولة الـ22 من عمر مسابقة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، يدخل الهلال مباراة الفيصلي من أجل الحصول علي الثلاث نقاط ولا نقاش في هذا وجدير أن الهلال سوف يكون مستضيف صعب علي نادي الفيصلي الذي حيل في المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقفطة ويأمل في تحقيق الفوز علي نادي الهلال خلال تلك المباراة مساء الجمعة الفيصلي قبل مباراة الهلال السعودي، حيث أعلنت إدارة نادي الفيصلي عن تجديد عقد المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا لمدة موسمين مع الفيصلي ويأمل في تقديم مستويات عالية، الهلال السعودي قبل مواجهة نادي الفيصلي يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز علي نادي الإتحاد السكندري والتاهل إلي دور نصف نهائي من بطولة زايد للأندية الأبطال.

الهلال Vs الفيصلي.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 .

الملعب : استاد جامعة الملك سعود .

المعلقين : بلال علام (KSA) + أحمد النفيسة (Dawri) .

نتيجة مباراة الذهاب : الفيصلي (1-1) الهلال.

موعد المباراة :

في تمام الساعة الــ 6:35 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 5:35 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 5:35 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 5:35 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 5:35 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 5:35 مساءاً بتوقيت لبنان .