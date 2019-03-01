زوجة ماورو إيكاردي تفتح النار على نجم إيطاليا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لا تتردد واندا نارا، زوجة اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، في الهجوم على كل ما يمس زوجها من انتقادات، وكان آخر ضحاياها هو نجم الكرة الإيطالية أنطونيو كاسانو، على الهواء مباشرة.

عارضة الأزياء الأرجنتينية والمذيعة التلفزيونية، شنت هجوما لاذعا على الهواء مباشرة، على أنطونيو كاسانو، بسبب انتقاده لزوجها، على خلفية الأزمة بين إيكاردي وإدارة إنتر ميلان “النيراتزوري”.

زوجة اللاعب البالغة من العمر 32 عاما، كانت قد اشتبكت خلال تواجدها ببرنامج “تيكي تاكا” الإيطالي مع أنطونيو كاسانو، على الهواء عندما قال الأخير لها: إيكاردي بحاجة للذهاب إلى غرفة ملابس إنتر ميلان وتوضيح الأمور.. ودافعت واندا عن زوجها قائلة: إيكاردي ليس وحشاً، في كرة القدم هناك العديد من الظلم مثل ركلة جزاء فيورنتينا.

زوجة ووكيلة أعمال نجم منتخب “التانجو” أضافت، رأينا جميعاً موقف اللاعب بيرزيتش وعقوبته من هنا، لكنهم لم يقتلوه كما يفعلون مع إيكاردي نفسياً، إيكاردي قائد الفريق ويحب إنتر، عليهم أن يظهرون له جزءًا من الاحترام الذي يظهره لهم.. كيف لإيكاردي أن يذهب لغرفة خلع الملابس لكي يحل المشاكل، ما هذه القمامة؟.. لم يفعل شيئاً حتى يذهب ويتحدث معهم، إنها دراما غير موجودة أبداً.

كاسانو رد على واندا قائلًا: إنتر الآن يتنافس على المركز الثالث، إنهم ينتظرون وجود إيكاردي الذي لا يصح بأن يستمر خلف الشاشة يشاهدهم فقط.. إذا سحبوا الإشارة مني، كنت سأصاب بالجنون، لكن هذا لن يجعلني أبقى خارج الفريق حتى نهاية الموسم، لذلك هو عليه التحدث معهم من أجله هو وفي يونيو يحدث ما سيحدث.

المشادة جاءت بين واندا وكاسانو، في ظل الأزمة التي نشبت مؤخرا بين اللاعب إيكاردي وإدارة ناديه بعد سحب الأخيرة شارة قيادة الفريق من اللاعب.. في خضم تقارير عن احتمال رحيل المهاجم البالغ 25 عاما عن صفوف الفريق، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد عقده الذي من المقرر أن ينتهي عام 2021.