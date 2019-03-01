نجوم الرياضة يتبرعون بالدم من أجل مصابي محطة مصر

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٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

تضامنا مع شهداء حادث قطار رمسيس، أدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد حسن المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، صلاة الغائب بمركز شباب الجزيرة بحضور عدد من كبار الرياضيين والإعلاميين فى مقدمتهم حازم إمام وسيف زاهر عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسيد معوض نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، وعبد الظاهر السقا نجم المنتخب السابق، وعلاء نبيل المدير الفني السابق لنادي المقاولون العرب، وأعضاء الكشافة المصرية والعربية والدولية، كما دعوا إلى حملة للتبرع بالدم لصالح مصابى الحادث.

ويأتي هذا في إطار الدور المجتمعي للرياضة، الذي يهدف إلي تحقيق التنمية المجتمعية، من خلال المشاركة والمسئولية تجاه أهالي الضحايا، وتضامنا مع أهالي المصابين. ودعا صبحي إلى التضامن والمساندة لدعم المصابين، مشيرا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا فى التضامن مع أزمات الوطن وتقديم الدعم والمساعدات الممكنة فى