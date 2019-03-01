انت الان تتابع ما التقنية الحديثة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
بيراميدز
أكد تركي آّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، إن ناديه أصبح أول فريق في العالم يستخدم التقنيات الحديثة في كرة القدم، وذلك بعد أن كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة: "بيراميدز هو أول ناد في العالم يستخدم الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بهذه الشركة"، علمًا بأن بيراميدز استقر على إقامة معسكر مغلق في الإمارات، خلال شهر مارس المقبل، نظرًا لعدم وجود مباريات للفريق في المرحلة المقبلة، بعد تأجيل لقاء الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.
وفي سياق متصل زار أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز، نادى خيتافى الإسبانى للتعرف على أحدث ما وصلت إليه طرق التدريب في الليجا، عن طريق متابعة التدريبات، والاجتماع مع نظرائهم في الفريق الإسباني. وأهدى أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز خلال الزيارة، قميص النادي إلى حارس مرمى فريق خيتافي الإسباني، لاندرو
وفي سياق متصل زار أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز، نادى خيتافى الإسبانى للتعرف على أحدث ما وصلت إليه طرق التدريب في الليجا، عن طريق متابعة التدريبات، والاجتماع مع نظرائهم في الفريق الإسباني.
وأهدى أعضاء الجهاز الفني لنادي بيراميدز خلال الزيارة، قميص النادي إلى حارس مرمى فريق خيتافي الإسباني، لاندرو تشاتشزولا، في لفتة طيبة لاقت استحسان مسئولي الفريق الأندلسي.
ويقوم أعضاء الجهاز الفني لبيراميدز، بجولة في الليجا الإسبانية في الوقت الحالي من بينها ريال مدريد للتعرف على كل ما هو جديد في عالم كرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر ما التقنية الحديثة التي أعلن عنها تركي آل الشيخ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.