«أنظمة أقمار صناعية».. آل الشيخ يعلن تطبيق 3 تقنيات جديدة في بيراميدز

أعلن تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” التعاون مع شركة Catapult Sports الاسترالية المتخصصة فى انتاج الأجهزة الحديثة المرتبطة بالرياضة.

وقال الموقع الرسمي للشركة إن بيراميدز أصبح النادي الأول فى العالم الذي يمتلك الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بالشركة وتضتمن 30 جهازًا لدعم العمليات الثلاثة الرئيسية للشركة وهي : تحليل الفيديو ، وعمليات إدارة الرياضيين ، وتطبيقات البيانات.

ورحب إريك لوند ، مدير تطوير الأعمال في شركة Catapult بيراميدز مشيراً إلى أن النادي امتلك كل الأجهزة الخاصة بالعمليات الثلاثة التى تستهدف الشركة تطوير فى مجال كرة القدم وتطلق عليها منصة الأداء الكامل.

ويعد Catapult Vector 20 أحد أهم منتجات الشركة الاسترالية والذي يمزج بين العلوم الهندسية والرياضيةفي جهاز واحد ويختص بتتبع بيانات اللاعبين الفسيولوجية ، أحد المكونات الرئيسية لتحليل أداء أي فرد ، والقدرة على التقاط بيانات معدل ضربات القلب بأقل طريقة ممكنة تدخلية للسماح للمدربين بالنظر في الاستجابات الداخلية لحمل التدريب الخارجي. كما يزود معدل ضربات القلب مباشرةً من الملابس المتميزة والمثبتة بالاستشعار .

ويعتمد جهاز Catapult Vector 20 على تقنية أنظمة الملاحة العالمية باستخدام الأقمار الصناعية (GNSS) .

التقنية الثانية الأهم المستخدمة هي Catapult AMS وهو تطبيق لتحسين الأداء مع تقليل المخاطر ، حيث يختص بدمج جكيع البيانات الأداء الرئيسية في مكان واحد.

Catapult AMS يعد مصدراً أساسياً للمعلومات الخاصة بتخطيط وإدارة الأداء فالبيانات دائماً هي جزء من عملية صنع القرار عند مراقبة وإدارة الأحمال ، بالإضافة إلى ترتيب طرق الاستعادة والتجديد.

التقنية الثالثة المستخدمة هي Catapult VISION هو تطبيق يختص بتحليل الأداء الفني بالفيديو ويحتوي امكانات لالتقاط الفيديو ووضع علامة عليه بالإضافة إلى مميزات أخري إضافية عن البرامج الأخرى.

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