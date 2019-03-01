الهلال والفيصلي بث مباشر dawri plus مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي 1/3/2019 بث مباشر مباراة الهلال...

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مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر الهلال والفيصلي مباشر مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر دوري بلس الهلال والفيصلي، تنطلق اليوم مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة السادسة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش وتُنقل على قناتي السعودية الرياضية الثانية ودوري بلس الثانية.

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