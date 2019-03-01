مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 1 مارس 2019 في الدوري السعودي – الزعيم يسعى للحسم

يحل النادي الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم، ضيفاً على حساب نظيرة نادي الهلال السعودي الاول لكرة القدم، وذلك في واحدة من أقوى مباريات الجولة الحالية، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال السعودي، حيث تقام المباراة في الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ويدخل نادي الهلال لقاء اليوم، بحثاً عن استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تكرار الفوز على نظيرة النادي الفيصلي في الدوري السعودي، حيث نجح الزعيم في الفوز على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين في الدور الأول من مباريات الدوري السعودي.

بينما يدخل النادي الفيصلي السعودي الأول لكرة القدم، بحثاً عن محاولة الثأر من الهزيمة التي تلقاها أمام الزعيم في الدور الأول من الدوري السعودي، وذلك من أجل إيقاف سلسلة انتصارات الزعيم في الموسم الكروي الحالي بالدوري السعودي.

ميعاد مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي

كما سوف تنطلق مباراة الهلال والفيصلي في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، كما سوف يتم نقل المباراة عبر قناة دوري بلس وعبر القناة الرياضية السعودية، وسوف يتم التعليق على المباراة من قبل المعلق علام علي.