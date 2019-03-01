دوري بلس .. مباراة الهلال والفيصلي اليوم الجمعة 1-3-2019 في الدوري السعودي

يستضيف نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، نظيرة النادي الفيصلي الأول لكرة القدم، وذلك في مواجهة نارية ضمن الجولة 22 من عمر الدوري السعودي، وذلك على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال السعودي، حيث تعد من أهم مباريات الجولة الحالية.

ويدخل نادي الهلال السعودي الأول لكرة القدم، بحثاً عن مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري السعودي في الموسم الحالي، وتأمين صدارة الدوري السعودي من أجل الاقتراب من حسم اللقب للموسم الثاني على التوالى، حيث يقدم الزعيم مستويات رائعة في الموسم الحالي.

ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 52 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن صاحب الوصافة نادي النصر السعودي، بينما يحتل النادي الفيصلي المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الهلال والفيصلي والقنوات الناقلة

مباراة الهلال والفيصلي، سوف تقام في تمام الساعة 18:35 بتوقيت مكة المكرمة، 17:35 بتوقيت القاهرة، كما سوف يتم نقل المباراة بشكل مجاني لكافة الجماهير عبر قناتي دوري بلس و ksa sport.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز صعب لنادي الهلال على الفيصلي بثلااثة أهداف لهدفين، حيث إن الزعيم فاز في 16 مباراة وتعادل في 4 مواجهات في آخر 20 مباراة مع الفيصلي.