مران الزمالك الأخير قبل السفر لأنجولا.. مكالمة من رئيس النادي.. إعلان القائمة.. وطائرة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اختتم فريق الزمالك عصر اليوم الجمعة تدريباته بمصر في مقره بميت عقبة قبل السفر إلى أنجولا؛ لمواجهة نظيره بترو أتليتكو ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة الكونفيدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره بترو أتليتكو الأنجولي مساء يوم الأحد المقبل.

وشهد المران الأخير للزمالك إعلان السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق القائمة التي ستُسافر معه لأنجولا وهم:

حارس المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، عماد السيد وعمر صلاح.

خط الدفاع: حمدي النقاز، حازم إمام، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز، محمد حسن، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو، إبراهيم حسن، أيمن حفني، أحمد مدبولي.

خط الهجوم: عمر السعيد، خالد بوطيب وحميد أحداد.

وسيغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي ومحمود علاء للإصابة وطارق حامد للإيقاف للحصول على الإنذار الثاني ومحمود كهربا للإيقاف من الإدارة ومحمد عنتر ومحمد إبراهيم لأسباب فنية.

وقبل استقلال لاعبو الزمالك الطائرة أجرى رئيس النادي اتصالاً تليفونيًا مع إسماعيل يوسف، رئيس البعثة ليوجه رسالة للاعبين طالبهم خلالها بالفوز على بترو أتليتكو، مبديًا ثقتهم بهم وأنهم رجال وعلى قدر المسئولية وسيعودون بالفوز من أنجولا.

ويترأس بعثة الفريق إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، ومن المقرر أن تهبط الطائرة في السودان؛ لتزويد الوقود قبل استئناف رحلتها مرة أخرى إلى أنجولا.

وينتظر الزمالك رحلة سفر طويلة تصل إلى 8 ساعات حتى الوصول إلى أنجولا على متن طائرة خاصة وفرها لهم مجلس الإدارة تجنبًا للإرهاق.

ويحتل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطتين في حين يحتل جورماهيا الكيني المركز الأول برصيد 6 نقاط وبترو أتليتكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط و نصر حسين داي المركز الثالث برصيد 4 نقاط.