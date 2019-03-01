تقرير.. برشلونة يتطلع لتحقيق 4 أرقام تاريخية أمام ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدًا السبت في كلاسيكو جديد في أقل من ثلاثة أيام بعد لقائهما في بطولة كأس ملك إسبانيا أول أمس الأربعاء، ولكن هذه المرة في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

وفاز البارسا بمواجهة الإياب في الدور قبل النهائي لكأس ملك إسبانيا بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، ليتأهل إلى النهائي، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل (1-1) على ملعب برشلونة "كامب نو".

ويدخل برشلونة حامل لقب الليجا موقعة الغد متربعًا على صدارة الترتيب برصيد 57 نقطة بعد مرور 25 جولة، متفوقًا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الأرقام التي يرغب الفريق الكتالوني في تحقيقها أمام ريال مدريد:

- الأكثر انتصارًا في تاريخ الكلاسيكو:

حقق برشلونة انتصاره الـ95 على ريال مدريد بعد فوزه في الكلاسيكو الأخير، ليتحقق التكافؤ بين الغريمين خلال الـ241 مباراة التي جمعت بينهما، حيث فاز ريال مدريد في 95 لقاء أيضًا، بينما حسم التعادل 51 مباراة أخرى.

الفوز الـ96 في لقاء الكلاسيكو رقم 242 بين ريال مدريد وبرشلونة سيجعل الفريق الكتالوني هو الأكثر انتصارًا في تاريخ مباريات الكلاسيكو لأول مرة منذ فترة طويلة.

- معادلة ريال مدريد بكلاسيكو الليجا:

يعتبر برشلونة الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات على ريال مدريد في الليجا برصيد 71 فوزًا.

وبإمكان برشلونة التساوي مع ريال مدريد في عدد الانتصارات بتاريخ كلاسيكو الدوري إذا تمكن من تحقيق الفوز غدا، حيث فاز الريال على نظيره الكتالوني 72 مرة في الليجا.

- 4 انتصارات متتالية على الريال:

قد يصبح برشلونة أول فريق في تاريخ الدوري يحقق أربعة انتصارات متتالية على ريال مدريد خارج الديار على ملعب "سانتياجو برنابيو"، محطمًا سلسلة أتلتيكو مدريد بثلاث انتصارات متتالية بين 2013 و2016.

وكان برشلونة فاز على مضيفه ريال مدريد في سانتياجو برنابيو بنتائج (4-0) في موسم 2015-16، (3-2) 2016-17، وأخيرًا (3-0) 2017-18.

- أطول سلسلة تهديفية في الكلاسيكو:

حافظ برشلونة على سلسلته التهديفية في آخر 22 مباراة أمام ريال مدريد في الليجا، مسجلا 53 هدفًا منذ خسارته (1-0) على ملعب "كامب نو" في ديسمبر 2007.

وإذا نجح البارسا في زيارة شباك الميرينجي سيصبح صاحب أطول سلسلة تهديفية في تاريخ الكلاسيكو بالليجا، ليحطم رقم ريال مدريد بالتسجيل في 22 مباراة متتالية بين عامي 1959 و1969.