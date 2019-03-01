تركي آل الشيخ يعلن: بيراميدز أول نادي في العالم يستخدم هذه التقنية

قال تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، اليوم، إن ناديه أصبح أول فريق في العالم يستخدم التقنيات الحديثة في كرة القدم.
وكتب “اّل الشيخ” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بيراميدز هو أول نادي في العالم يستخدم الثلاث تقنيات المتطورة الخاصة بهذه الشركة”.
كما نشر تركي آل الشيخ حساب الشركة المختصة في التحليل الرقمي لكرة القدم، والتي تحدثت عن تقنيات بيراميدز الجديدة.
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