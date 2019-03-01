بالصور..وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمعادي.

شهد اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لمراكز الواعدين فى رياضات ” العاب القوى-المصارعة-الجودو ” والذي يستمر حتى السبت 2 مارس القادم بالمركز الاوليمبي بالمعادي.
يأتى ذلك فى إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة نحو اكتشاف العناصر المتميزة بدنيًا ومهاريًا في الرياضات المعني بها المشروع، والتى تحقق مصر مراكز متقدمة بها على مستوى البطولات العالمية والإقليمية والدورات الأوليمبية.
وأثنى وزير الرياضة، على مستوى اللاعبين، في لعبتي المصارعة والجودو، مشيرا إلى أن هؤلاءالموهوبين، هم نواة المنتخبات الوطنية، والذي سيكون لهم دور كبير في تحقيق العديد من الألقاب و الميداليات في البطولات العالمية والأولمبية.
وفي لعبة ألعاب القوى.."شدد الدكتور أشرف صبحي"، على تطوير أداء اللاعبين، والارتقاء بالمستوى الفني لهم، موضحا أن المشروع يستهدف المستويات العليا، موجها بضرورة مقارنة ارقام لاعبى المشروع بالأرقام المحققة عالميا في ألعاب القوي.
يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد أحد أهم المشروعات القومية التى تتبناها وزارة
وفي سياق آخر تفقد وزير الشباب والرياضة، إدارة الطب الرياضي والقياسات بالمركز الأولمبي للفرق القومية بالمعادي حيث وجه بتطوير الطب الرياضي وتجهيزه وفقا للمواصفات والمعايير الدولية، واستغلال كل الاماكن المتاحة لهذا الغرض.
وأثنى "صبحي".. علي نجاح حملة 100مليون صحة والتي إستضافتها إدارة الطب الرياضي بالمركز الأوليمبي، موجها شكره لجميع العاملين علي نجاح التنظيم والذي قام به ٤ آلاف فرد علي مدار 3شهور هى مدة الحملة .
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