غدًا المران الرئيسي لبتروجت استعدادًا للأهلي

يؤدي فريق بتروجت مرانه الرئيسي غدا " السبت" بملعبه استعدادا للقاء الأهلي " الإثنين "ببترسبورت ضمن الجولة الـ26 للدوري الممتاز.

وكان الجهاز الفني لبتروجت بقيادة محمد عودة قد رفض حصول اللاعبين على راحة بعد مباراة الجونة لعدم وجود مساحة زمنية كبيرة بين

مباراة الجونة والأهلي رغم تخفيف الحمل وقيامه بعملية الإستشفاء فقط للاعبين خوفا من الإجهاد.

كان بتروجت قد خسر أمام الجونة بهدف نظيف في الغردقة ضمن الجولة 25 للدوري.