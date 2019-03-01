غدًا المران الرئيسي لبتروجت استعدادًا للأهلي

يؤدي فريق بتروجت مرانه الرئيسي غدا " السبت" بملعبه استعدادا للقاء الأهلي " الإثنين "ببترسبورت ضمن الجولة الـ26 للدوري الممتاز.
وكان الجهاز الفني لبتروجت بقيادة محمد عودة قد رفض حصول اللاعبين على راحة بعد مباراة الجونة لعدم وجود مساحة زمنية كبيرة بين
كان بتروجت قد خسر أمام الجونة بهدف نظيف في الغردقة ضمن الجولة 25 للدوري.
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