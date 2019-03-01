مدرب بتروجت: نواجه إجهادًا قبل لقاء الأهلي

أكد محمد عودة، المدير الفني لبتروجت، أن لاعبيه يواجهون إجهادا قبل لقاء المقاولون الاثنين المقبل في الجولة 26 للدوري الممتاز.

وأضاف: لعبنا أمام الداخلية قبل مواجهة

الجونة بسويعات وسوف نحصل على راحة لمدة عشرة أيام تقريبا ما يعطى خللا في توزيع المباريات وغياب

تكافؤ الفرص.

وقال: سنواجه الأهلي أيضا تحت ضغط المباريات وتساءل لماذا لا يتم تأجيل اللقاء لعدة أيام مثل بقية الأندية خاصة أننا والجونة لن نلعب وسنحصل على راحة لمدة عشرة أيام بعد مباراة الأهلي.