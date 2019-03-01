أكد محمد عودة، المدير الفني لبتروجت، أن لاعبيه يواجهون إجهادا قبل لقاء المقاولون الاثنين المقبل في الجولة 26 للدوري الممتاز.
وأضاف: لعبنا أمام الداخلية قبل مواجهةالجونة بسويعات وسوف نحصل على راحة لمدة عشرة أيام تقريبا ما يعطى خللا في توزيع المباريات وغياب
وقال: سنواجه الأهلي أيضا تحت ضغط المباريات وتساءل لماذا لا يتم تأجيل اللقاء لعدة أيام مثل بقية الأندية خاصة أننا والجونة لن نلعب وسنحصل على راحة لمدة عشرة أيام بعد مباراة الأهلي.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بتروجت: نواجه إجهادًا قبل لقاء الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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