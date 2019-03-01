أمير عزمي: لاعبو الزمالك تعاهدوا على العودة من أنجولا بالفوز

أكد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن لاعبي الفريق تعاهدوا على الفوز بنقاط مباراة بترو أتليتكو الأنجولي المقررة إقامتها الأحد المقبل فى أنجولا بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأضاف أمير عزمي قبل سفر بعثة الزمالك اليوم إلى

أنجولا، أن لاعبي الفريق عازمون على تعويض ما فات في مباراة الأحد المقبل، معبرين عن تفاؤلهم الشديد بالعودة من أنجولا بالفوز وتجديد الآمال في التأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن الجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، يثق فى قدرات وإمكانات اللاعبين وكذلك روحهم القتالية للفوز على بترو أتليتكو، مشددا على أن كل اللاعبين قادرون على اللعب والفوز بالمباراة.

ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية على ملعب بترو أتليتكو.