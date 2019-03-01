اللجنة الأولمبية تنعى المستشار الدمرداش العقالي

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وجميع العاملين وأسرة الرياضة المصرية المستشار الدمرداش العقالي والد المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي الزهور الرياضيومقرر لجنة الأندية والهيئات الرياضية باللجنة الأولمبية المصرية، وعبر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية عن خالص حزنه لفقد مصر قيمة وقامة وشخصية صاحبة خبرة وإنجازات. .

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