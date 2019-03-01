بعثة الزمالك تغادر إلى أنجولا في الرابعة عصرًا

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة فى الرابعة عصر اليوم الجمعة، متوجهة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي فى الجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها الأحد المقبل.
ويرأس بعثة الزمالك إسماعيل يوسف عضومجلس الإدارة والقائم بأعمال أمين الصندوق، ويرافقها المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، والجهاز الفنى للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى وبيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي مجاهد المدرب
ومن المقرر أن تمكث طائرة بعثة الزمالك المتوجهة إلى أنجولا نحو ساعة "ترانزيت" فى الخرطوم بالسودان، في طريقها لأنجولا في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات.
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