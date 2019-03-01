خروج المصريات من منافسات الفردي في بطولة العالم لسلاح الشيش

ودعت بنات مصر منافسات الفردى فى بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات تحدى الفراعنة المقامة حاليًّا بالقاهرة بمشاركة 35 دولة. وخرجت لاعباتنا من الأدوار الأولى للبطولة بسبب نقص الخبرات ووجود فارق واضح فى المستوى فى ظل مشاركة أفضل اللاعبات على مستوى العالم فى المنافسات. واضح فى المستوى فى ظل مشاركة أفضل اللاعبات على مستوى العالم فى المنافسات. فى الوقت نفسه تقام غدًا السبت منافسات الأدوار الرئيسية والتى تشارك فيها اللاعبة التونسية أنس بوبكارى المصنفة الرابعة على البطولة وتواجه الفرنسية مورجانى باترو. وتبدأ المصنفة الأولى الروسية آنا ديريجلازوفا مشواره بمواجهة الإيطالية أريكا فيما تلعب المصنفة الثانية الإيطالية أليس فولبى مع مواطنتها شيارا وتلتقى المصنفة الثالثة الأمريكية لى كيفير مع الروسية أنستاسيا .

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