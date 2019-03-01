رياضة | الحسينى:مصر نجحت فى الاختبار الصعب وأصبحت أول دولة تنظم كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحسينى:مصر نجحت فى الاختبار الصعب وأصبحت أول دولة تنظم كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس اتحاد السلاح عبد المنعم الحسينى ان بطولة كأس العالم لسلاح الشيش تحدى الفراعنة المقامة حاليا بالقاهرة تشهد حدثا فريدا وهو انه وللمرة الاولى تقوم دولة بتنظيم بطولة كأس العالم للرجال والسيدات فى نفس التوقيت معا فلم يسبق ان قامت أى دولة من قبل بتنظيم البطولتين معا بسبب كثرة عدد المشاركين والضيوف والبالغ تقريبا 500 شخص .

اشار قائلا انه كان هناك حالة تخوف من جانب الاتحاد الدولى بشأن استضافة البطولتين معا فى نفس التوقيت ولكن كالعادة رجال مصر كانوا على قدر المسئولية والتحدى واثبتوا كفاءة عالية فى التنظيم والتعامل مع هذا الحدث العالمى الكبير .

اضاف قائلا ان نجاح مصر فى تنظيم بطولتى الجائزة الكبرى ثم كأس العالم والاستعداد تنظيميا لهما فى فترة قياسية لم تتعد الاربعين يوما وضع بلدنا فى مصاف اكبر الدول المنظمة ونيل ثقة كبرى لدى الاتحاد الدولى للعبة خاصة وأن العديد من الدول من مختلف انحاء العالم اعتذرت عن عدم تحمل تلك المسئولية الثقيلة .

اكد قائلا ان هذا لم يكن يتحقق لولا الدعم الحكومى ممثلا فى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى الذى لم يبخل باى شئ وتوافر كافة الامكانيات من فنادق وملاعب ووسائل انتقالات والعمل بدقة متناهية فى كل الاتجاهات