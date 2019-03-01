رياضة | غدا.. الزمالك يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الزمالك يخوض مرانه الرئيسي قبل مواجهة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الرئيسي غدا السبت في إنجولا قبل مواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام تدريب الغد في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت إنجولا في العاصمة لواندا على ملعب 11 نوفمبر الذي ستقام عليه المباراة.

وفشل الزمالك في الفوز في اللقاء الماضي بعدما تعادل مع ضيفه الأنجولي بهدف لمثله في الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.