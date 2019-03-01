رياضة | صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت تقارير صحفية أن يوفنتوس وضع خطة، من أجل الظفر بخدمات نجم مانشستر يونايتد، الذي يعيش حالة تألق كبيرة.

ويستخدم النادي الإيطالي ورقة مهمة يملكها بهدف استعادة نجمه، الذي تألق قبل سنوات بقميص "السيدة العجوز"، الفرنسي بول بوجبا.

ويرغب النادي الإيطالي العملاق في استعادة الدولي الفرنسي، الذي يعد واحدًا من أحسن اللاعبين في العالم في مركز وسط الميدان.

ولمّح بول بوجبا في أكثر من مرة إلى مكانة يوفنتوس الكبيرة في قلبه، لاسيما وأنه حمل قميص "السيدة العجوز" قبل سنوات وكان من اللاعبين، الذين ساهموا في بسط "البيانكونيري" سيطرته على الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويضع يوفنتوس الآن خطة يطمح من خلالها إلى إقناع إدارة مانشستر يونايتد بالتخلي عن بول، فقد ذكر موقع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس سيستخدم لاعبه دوجلاس كوستا كورقة، من أجل إقناع إدارة "الشياطين الحمر" بالتخلي عن بوجبا في صفقة تبادلية.

وتابع نفس المصدر، أن يوفنتوس سيستغل رغبة مانشستر يونايتد الكبيرة في الحصول على دوجلاس كوستا، وذلك من أجل إقناع النادي الإنجليزي بالسماح للاعبه بوجبا بالعودة إلى ناديه السابق يوفنتوس.

وكان مانشستر يونايتد كان تقدم بعرض مالي كبير (60 مليون) يورو في فترة الانتقالات الشتوية، بهدف ضم النجم البرازيلي دوجلاس كوستا (28 عاماً)، إلا أن إدارة "السيدة العجوز" رفضت العرض.

في المقابل، عاني بوجبا من بداية صعبة هذا الموسم برفقة فريق مانشستر يونايتد، ودخل في خلاف علني مع مدرب الفريق آنذاك جوزيه مورينيو، فضلاً عن تعرضه لانتقادات لاذعة بسبب تراجع مستواه بشكل كبير، إلاّ أن صاحب الـ25 عامًا استعاد بريقه المعهود مؤخرًا مع مدرب الفريق المؤقت أولي جونار سولسكاير.

يشار إلى أن بول بوجبا، ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد صيف سنة 2021، وتبلغ القيمة المالية للدولي الفرنسي حوالي 80 مليون يورو.

في حين، يرتبط كوستا بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022. وتصل قيمة الدولي البرازيلي المالية تقريبا 45 مليون يورو.