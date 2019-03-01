رياضة | طلب مفاجئ من مدرب المنتخب السابق لـ"محمد صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مفاجئ من مدرب المنتخب السابق لـ"محمد صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محسن صالح المدير الفني السابق للمنتخب الوطني السابق، رسالة لمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والفراعنة، بإعادة نشر النعي الذي غرد به فور وقوع حادث قطار محطة مصر، من أجل امتصاص غضب جماهيره.

وقال صالح عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «في ناس بتقولي صلاح كتب نعي فور حدوث الكارثة، انا قريته بس بقوله اكتبه تاني، وشيل الصورة علشان في ناس مقريتوش وفي ناس عاملة نفسها مقريتوش».

وأضاف: «وفي ناس نظرها ضعيف وناس مبتشوفش وشافوا الصورة وبتحب تجرّح بس وفي ناس زعلانه قوي انه نزل نعي، وفي ناس كبر أكتر في نظرها واتأكدت أنه حتة مننا».