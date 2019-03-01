رياضة | المكافآت سلاح الاتحاد السكندري لتخطي عقبة الداخلية

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حرص محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، على عقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة حلمي طولان واللاعبين، قبل موقعة الداخلية بالدوري العام.

وجاء الاجتماع لتحفيز اللاعبين قبل موقعة الداخلية، وتخصيص مكافأت فورية في حال تحقيق الفوز، للخروج من مأزق القاع وحسابات الهبوط مبكرًا.

الاتحاد السكندري، كان خرج من منافسات دور الثمانية لكأس زايد أبطال العرب، بعد الهزيمة أمام الهلال السعودي، بثلاثية دون رد بمجموع اللقائين.

ويلتقي الاتحاد السكندري الداخلية، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

معسكر مغلق للاتحاد قبل موقعة الداخلية

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان المدير الفني، تدريباته مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية، بالدوري العام.

ويعقد حلمى طولان وجهازه المعاون، جلسة مع اللاعبين خلال التدريب، من أجل شرح نقاط القوة والضعف للمنافس، والاستقرار على التشكيل الأساسي، الذى سيخوض به اللقاء.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا، بأحد فنادق برج العرب الليلة، والمبيت هناك منعًا لإرهاق اللاعبين.

ويلتقي الاتحاد السكندري الداخلية، مساء غدٍ السبت على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.