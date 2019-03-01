رياضة | الزمالك يفاوض "خليفة" طارق حامد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفاوض "خليفة" طارق حامد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو نادي الزمالك من مفاوضاتهم مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق وفاوض مسئولو الزمالك اللاعب في يناير الماضي لكن المفاوضات لم تكتمل بسبب وجود زحمة في وسط ملعب الفريق والرغبة في إجراء صفقات بعدد محدود.

ويراقب مسئولو الزمالك اللاعب جيدًا حتى نهاية الموسم الجاري قبل حسم موقفهم بشكل نهائي والتفاوض مع إدارة دجلة بشكل رسمي.

ويضم الزمالك بين صفوفه عدد من اللاعبين بوسط الملعب وعلى رأسهم طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن.

الزمالك "يعفو" عن كهربا

قرر مسئولو نادي الزمالك العفو عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق وعودته للمشاركة في المباريات القادمة بعد عودة البعثة من أنجولا.

واستقر مسئولو الزمالك على الاكتفاء بإيقاف اللاعب خلال الأيام الماضية واستبعاده من المشاركة في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الكونفدرالية على أن يعود للمشاركة أمام المقاولون العرب.

وكان اللاعب قد خضع للتحقيق بالأمس في مقر النادي وأكد على أنه لم يقصد التطاول على الجماهير بعد قيامه بالبصق عليهم في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي الأخيرة ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بعثة الزمالك تطير اليوم إلى أنجولا استعدادا لبترو أتلتيكو

تغادر بعثة فريق الزمالك في الرابعة عصر اليوم الجمعة مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بالعاصمة لواندا.

ويلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان جروس المدير الفني للزمالك قد أعلن عن قائمة الأبيض استعدادا للقاء الأحد المقبل، وجاءت كالتالي:-

حراسة المرمى : محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح .

خط الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي وعبد الله جمعة.

خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن وفرجاني ساسي وأحمد مصطفى زيزو وإبراهيم حسن وأيمن حفني وأحمد مدبولى ويوسف أوباما

خط الهجوم: عمر السعيد وخالد بوطيب وحميد أحداد