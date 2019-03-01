رياضة | قرار مفاجئ من الزمالك ضد "كهربا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من الزمالك ضد "كهربا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو نادي الزمالك العفو عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق وعودته للمشاركة في المباريات القادمة بعد عودة البعثة من أنجولا.

واستقر مسئولو الزمالك على الاكتفاء بإيقاف اللاعب خلال الأيام الماضية واستبعاده من المشاركة في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي ضمن منافسات الكونفدرالية على أن يعود للمشاركة أمام المقاولون العرب.

وكان اللاعب قد خضع للتحقيق بالأمس في مقر النادي وأكد على أنه لم يقصد التطاول على الجماهير بعد قيامه بالبصق عليهم في مباراة بيتروأتليتكو الأنجولي الأخيرة ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.