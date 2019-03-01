الان تتابع البريك لاعب الهلال يكشف سبب تألقه مع الفريق والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
كشف محمد البريك، لاعب فريق الهلال السعودي لكرة القدم عن سبب تألقه في الآونة الأخيرة مع الفريق.وقال البريك في تصريحات عن لقاء فريقه مع الفيصلي اليوم الجمعة بالمرحلة الثانية والعشرين لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) “أتمنى أن يكون استمرار تصاعد الأداء بتحقيق جميع البطولات”.
أضاف : تألقي بمساعدة زملائي اللاعبين وجماهير الهلال ايضاً تساعدنا وتقف معنا والدليل حصولهم على جائزة أفضل جمهور في أكثر من جولة.
يذكر أن الهلال يتربع على صدارة ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة.
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