الوطن
رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، ما تردد بشأن وجود تحركات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف) لنقل كأس الأمم إلى جنوب أفريقيا خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.
وقال المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمى باسمه: «أطالب الجميع بتحرى الدقة ومساندة مصر فى مختلف القطاعات، سواء الرياضى أو غيره، وكاف لم ولن يفكر فى نقل البطولة الأفريقية من مصر».
وأضاف: «الجهات الأمنية قادرة على تأمين البطولة والبعثات المشاركة بالشكل الأمثل، والشعب المصرى بطبعه حريص على إنجاح أى حدث...
كانت هذه تفاصيل خبر الجبلاية: «كان 2019» لن تُنقل لجنوب أفريقيا.. وحصلنا على استثناء من «كاف» بسبب بطل الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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